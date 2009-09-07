Погода на завтра

Завтра в Україні істотні опади не очікуються. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, у південній частині до 18°, у західних областях місцями 5-8° тепла; вдень 19-24°, на півдні та сході до 27°, в Карпатах 10-15°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у вівторок опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.