НБУ: Україна пообіцяла МВФ підвищити ціни на газ для населення

Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) у рамках співпраці домовилися, що ціни на газ для населення буде підвищено з 1 жовтня 2009 року.

Про це заявив директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Національного банку України Сергій КРУГЛИК під час інтернет-конференції, відповідаючи на питання про можливий розрив програми співпраці України і МВФ внаслідок невиконання українською стороною умов щодо підвищення цін на газ для населення з 1 вересня 2009 року.

«Розрив програми нереальний, оскільки місія Міжнародного валютного фонду домовилася про підвищення цін на газ з 1 жовтня 2009 р.», - сказав С.КРУГЛИК.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Окружний адміністративний суд м. Києва задовольнив позов Національного форуму профспілок України (НФПУ), в якому було оскаржено постанову НКРЕ № 811 «Про затвердження роздрібних цін на природний газ, який використовується для потреб населення» від 9 липня 2009 року. Постанова передбачала підвищення ціни газу для населення на 20% з вересня ц.р. і на 20% щокварталу, починаючи з січня 2010 року.

27 серпня голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО повідомив, що не виключає того, що регулятор судитиметься з профспілками з питання узгодження постанови. Нагадаємо, підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня 2009 року було узгоджене Україною з Міжнародним валютним фондом, і відповідний пункт було внесено до відкоригованої в липні програми співпраці України і МВФ.

Проте 25 серпня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в 2009 році ціна на газ для населення підвищуватися не буде.

26 серпня міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН заявив, що підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня ц.р. може не відбутися, оскільки це питання не узгоджене з профспілками. При цьому він зазначив, що профспілки на сьогоднішній день не підтримують підвищення ціни на газ для населення.