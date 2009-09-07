Тимошенко закачала під землю рекордні обсяги газу

Україна закачала в підземні сховища достатньо газу і має намір припинити його закачування в ПСГ (підземні сховища газу) цього року. Про це сьогодні на брифінгу заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, вона зазначила, що на сьогоднішній день в ПСГ України закачано 25,5 млрд. кубометрів газу, і цього для країни достатньо.

«Ми дійшли висновку, що, маючи сьогодні в газових сховищах загальний об`єм природного газу 25,5 млрд. куб. м, ми можемо вже припинити закачування природного газу в газові сховища», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що таке рішення ухвалене на підставі експертних розрахунків, відповідно до яких закачаних до ПСГ обсягів газу досить для забезпечення потреб у ньому країни на осінньо-зимовий період 2009-2010 рр., а також для надійного забезпечення транзиту російського газу до Європи.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, цього року в підземні газосховища закачано абсолютно рекордний обсяг газу, порівняно з попередніми роками, зокрема, порівняно з 2007 роком, коли в підземних сховищах України було лише 3 млрд. куб. м газу.

«Цей об`єм газу (25,5 млрд. куб.) закачано не на один рік. Це дійсно створено абсолютно новий в Україні інститут – інститут національного резерву природного газу. Це означає, що при реалізації цього газу, за який вже сплачено, формуватиметься фінансовий ресурс для того, щоб в наступний літній період закачувати знову газ у газові сховища», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що до кінця року в ПСГ буде закачано 27 млрд. кубометрів газу, що забезпечить енергетичну незалежність України. За оцінками заступника голови правління концерну «Газпром» Валерія ГОЛУБЕВА, на початок вересня Україна закачала в ПСГ 25 млрд. кубометрів газу.

19 січня ц.р. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгостроковий контракт на постачання російського газу українським споживачам з 2009 по 2019 рік включно.

Обсяг постачання газу до України в 2009 році, згідно з контрактом, має становити 40 млрд. куб. м. При цьому українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена в скороченні законтрактованих обсягів імпорту газу в 2009 році з 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.