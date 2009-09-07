Нацбанк готовий підтримати гривню мільярдом доларів з резервів

Національний банк України у вересні цього року готовий спрямувати близько 1 млрд. доларів золотовалютних резервів на підтримку курсу гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

При цьому він повідомив, що із завтрашнього дня Нацбанк переходить на нову систему здійснення своїх інтервенцій шляхом проведення аукціону.

«В першу чергу задовольнятимуться заявки за найвищою ціною», – сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого ц.р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється тільки на безплатній основі.