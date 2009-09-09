Тернополянин розкрив секрет гігантської картоплі

Житель Тернополя Михайло РИБАК виростив картоплину вагою 1,64 кг.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам городник, спеціальний сорт картоплі він придбав свого часу в Києві за 15 грн./кг, коли їздив до столиці на нагородження від журналу “Мир садовода” за вирощені гігантських розмірів моркву та гарбуз.

“Цей сорт картоплі не є результатом якоїсь генної технології, адже її їдять колорадські жуки та інші шкідники”, – зауважив М.РИБАК. Секрет врожаю пояснює ранньою посадкою та внесенням добрив. “Підживляю свій город лише розведеними “курячками” або гноєм, жодних хімікатів не використовую”, – запевняє М.РИБАК. Перед посадкою чоловік ще обробляє картоплю спецзасобом від шкідників.

За його словами, під одним кущем картоплі він збирає від 1 до 10 плодів. “Але чим більше картоплин, тим менша їхня вага”, – зауважив городник.

М.РИБАК відомий у Тернополі вирощуванням овочів-гігантів. На початку 2000-х років він виростив моркву, яка заважила 0,5 кг, та гарбуз на 35,5 кг, згодом – буряк вагою 0,7 кг. Зі своїми здобутками М.РИБАК неодноразово їздив на сільськогосподарські виставки, а також ставав переможцем всеукраїнських видань для дачників та конкурсів на найбільший вирощений овоч у місцевих ЗМІ.