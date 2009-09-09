Угорський бізнес Фірташа перейшов людям з прізвищем Путін

Російські журналісти розшукали одного із загадкових російських бізнесменів, які допомогли Дмитру Фірташу розлучитися з його угорським газовим трейдером Emfesz. Це колишній співробітник КДБ, підприємець Сергій Прокоп’єв. В партнерах у Прокоп’єва відразу два Путіни — Ігор і Олег. Про це пише "Дело".

В кінці квітня український партнер "Газпрому" Дмитро Фірташ (контролює половину Rosukrenergo, RUE) позбувся цінного активу — угорського трейдера Emfesz: гендиректор компанії Іштван Гоцці скористався виданою йому кілька років тому довіреністю на її продаж, і Emfesz за $1 дісталася швейцарській RosGas AG.

У червні Гоцці розповів, що продав Emfesz російським бізнесменам. Назвати їх імена Гоцці відмовився, але менеджер компанії, що входить у Group DF Фірташа, повідомив, що одного з цих підприємців звуть Сергієм Прокоп’євим.

Російській газеті вдалося знайти Прокоп’єва. Він, за його власними словами, бізнесмен, служив у КДБ. Прокоп’єв підтвердив, що брав участь в операції з Emfesz. Співвласників швейцарської RosGas він не розкриває, але говорить, що знав Гоцці ще з того часу, коли той працював у "Сибурі". За словами Прокоп’єва, він здійснював операцію не для себе, а одержав "вказівку згори" і виконував громадянський обов`язок: потрібно було зберегти для Росії угорський ринок, а для "Газпрому" — гроші. Виникли підозри, що Фірташ може не повернути гроші, і єдиним способом не втратити контроль над ситуацією був продаж Emfesz.

У Прокоп’єва є партнери з відомим прізвищем. За даними ЕГРЮЛ, йому належить 25% ТОВ "Нафтобітум", інші 75% — у тюменського ТОВ "Запсибойлгаз", 76% якого, у свою чергу, належить сейшельській Integrity Investments, а 24% — Олегу Валерійовичу Путіну. Прокоп’єв також володіє 25% московського ТОВ "Будформат", де ще 25% — у Ігоря Валерійовича Путіна. Прокоп’єв каже, що Олег і Ігор — брати, але чи родичі вони прем`єр-міністра Володимира Путіна, він не знає.

Ці люди не є родичами Путіна, стверджує прес-секретар прем`єр-міністра Дмитро Пєсков.

Ігор Путін відмовився сказати пресі, родич він прем`єру чи просто однофамілець, але він упевнений, що їх предки вийшли з одного й того ж тверського села. За словами Ігоря, він навчався у військовому училищі, закінчив Курганний машинобудівний інститут, зайнявся бізнесом; особисто з Володимиром Путіним не зустрічався.

"Сергій (Прокоп’єв) запропонував нам з братом узяти участь у проекті (з продажу Emfesz), — каже Ігор Путін. — І ми вирішили спробувати — ризиків ми не боїмося. Що стосується наших фамільних зв`язків, то без зв`язків і знайомств потрапити в газовий бізнес неможливо, перш ніж хтось туди прийде, його кілька разів перевірять, особливо така організація, як "Газпром".