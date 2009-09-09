Ющенко ставить питання про пряме постачання газу з Туркменії
20:25, 09 вересня 2009Суспільство
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Візит призначено на наступний тиждень
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 14-16 вересня відвідає з офіційним візитом Туркменістан.
Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента.
Згідно з повідомленням, основною метою візиту є надання нового поштовху розвитку двостороннього політичного діалогу та обговорення нових спільних проектів співпраці двох країн.
У першу чергу, йтиметься про відновлення прямих поставок туркменського газу в Україну та співпрацю у сфері торговельно-економічного та військово-технічного співробітництва.
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