Ющенко ставить питання про пряме постачання газу з Туркменії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 14-16 вересня відвідає з офіційним візитом Туркменістан.

Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента.

Згідно з повідомленням, основною метою візиту є надання нового поштовху розвитку двостороннього політичного діалогу та обговорення нових спільних проектів співпраці двох країн.

У першу чергу, йтиметься про відновлення прямих поставок туркменського газу в Україну та співпрацю у сфері торговельно-економічного та військово-технічного співробітництва.