День міста в Дніпропетровську присвячено дітям

Сьогодні жителі Дніпропетровська відзначають День міста - офіційний 233-й рік народження.

Як передає кореспондент УНІАН, місцеві краєзнавці наполягають, що обласний центр старіший мінімум на 200 років, однак офіційним роком заснування міста визнано 1776 рік.

Цьогорічний День міста присвячено дітям. Сьогодні керівники Дніпропетровська та області відкрили дитячий ігровий майданчик в одному з центральних скверів обласного центру. Загалом цього року за рахунок 3,5 млн. грн., виділених з місцевого бюджету, у місті обладнано 10 дитячих майданчиків.

Також сьогодні в центральному дитячому парку ім. Лазаря Глоби відкривається пересувний дельфінарій на 1 тис. місць.

Надвечір на Монастирському острові біля Свято-Миколаївського храму відкриється IV Всеукраїнського православний фестиваль „Дніпровський звін-2009”. У фестивалі візьмуть участь 33 церковні дзвонарі, звонарі-аматори та церковні дзвонарські колективи. Переможці отримають дипломи лауреатів, пам’ятні медалі та призи.

Традиційно на День міста дніпропетровців чекають свято квітів, розважальні та водноспортивні шоу на Дніпрі. Всього заплановано 35 різноманітних заходів.

***

Батькам новонароджених малюків на День міста Дніпропетровська, який відзначається сьогодні, місцева влада надасть фінансову допомогу у розмірі 5 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови Дніпропетровська.

Також кожній дитині випишуть святковий сертифікат, в якому буде зазначено, що малюк народився у День міста.

Цю традицію було започатковано минулого року за ініціативи міського голови Івана КУЛІЧЕНКА. Щороку жінки, які народжуватимуть на День міста, отримуватимуть фінансову допомогу від міської влади. Таким чином, влада намагається сприяти збільшенню народжуваності, вихованню патріотизму та любові до рідного міста.

У 2008 р. в цей день у Дніпропетровську народилося 39 немовлят: 22 хлопчика та 17 дівчаток. Після виписки з пологового будинку усі батьки новонароджених отримали від місцевої влади фінансову допомогу.

За останні роки народжуваність у Дніпропетровську зростає. За 7 місяців 2009 р. у місті народилося 8 тисяч 717 немовлят, що на 986 дітей більше, ніж за аналогічний період минулого року.