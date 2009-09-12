Газпром: до виборів проблем з Україною не буде

Голова російської компанії "Газпром" Олексій МІЛЛЕР констатує виконання Україною газових контрактів. Про це О.МІЛЛЕР заявив на зустрічі з учасниками дискусійного клубу "Валдай" із 16 країн світу, передає РІА «Новости».

О.МІЛЛЕР підкреслив, що на сьогодні в "Газпрому" чудові відносини з Україною в газовій сфері, оскільки "Нафтогаз України" виконує контрактні зобов`язання в частині оплати і транзиту. "Україна виконує підписані контракти, хотілося б, щоб вони більше відбирали, але зобов`язання з оплати і транзиту виконуються", - сказав він.

Голова "Газпрому" додав, що ризики у відносинах з Україною носять політичний характер, пов`язаний, зокрема, з тим, що в середині січня в країні відбудуться президентські вибори.

У той же час О.МІЛЛЕР запропонував, що проблем з оплатою Україною постачань російського газу не буде до грудня включно. "Я вважаю, це моя суб`єктивна думка, що, мабуть, до грудня включно проблем не буде", - сказав голова «Газпрому». За його словами, на це дозволяють розраховувати наявні в НАК "Нафтогаз України" фінансові ресурси.

"Наскільки ми знаємо, така схема та обсяг фінансування в НАК "Нафтогаз України" дадуть змогу оплачувати до кінця року", - сказав О.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгостроковий контракт на постачання російського газу українським споживачам з 2009 по 2019 рік включно.

Відповідно до контракту, ціна на газ на 2009 рік розраховується за європейською формулою ціни із знижуючим коефіцієнтом 0,8 (базова ціна – 450 дол. за 1000 куб. м). Таким чином, у 1-му кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1000 куб. м. Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» почне продавати газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

Обсяг постачання газу в Україну в 2009 році, згідно з контрактом, має скласти 40 млрд. куб. м. При цьому українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена в скороченні законтрактованих обсягів імпорту газу в 2009 році.

З початку року Україна вчасно і в повному обсязі розраховувалася з РФ за газ.