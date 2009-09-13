Розпочався фестиваль середньовічної культури «Мстислав Fest»

У Чернігові в Центральному парку культури і відпочинку відбулося відкриття ІІ міського фестивалю середньовічної культури «Мстислав Fest», присвяченого 985-й річниці заснування Чернігівського князівства.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, цього року у фестивалі беруть участь близько 100 представників клубів історичного фехтування з різних міст України та Білорусі.

Протягом двох днів учасники фестивалю проводитимуть індивідуальні та групові показові бої, влаштовуватимуть ігри та демонструватимуть середньовічні костюми, виготовлені власноруч. Також діятиме виставка-продаж творів майстрів народно-декоративного мистецтва.

*** Мстислав Хоробрий (ХІ ст.) – перший чернігівський князь, який згадується у літописі (1024 р.), засновник Чернігівського князівства. За його правління розпочалося будівництво Спасо-Преображенського собору на Валу, що нині є найдавнішим храмом Чернігова.