Трактор задавив чоловіка, який копав картoплю

У селі Монастирець Жидачівського району Львівщини трагічно загинув мешканець Івано-Франківської області, який приїхав до свого родича допомагати збирати врожай картоплі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської обласної держадміністрації, коли чоловік копав картоплю на городі, на нього наїхав трактор, який буквально підім‘яв його під себе.

«Трактор стояв не заведений і сам покотився з пагорба, оскільки, як було встановлено, у ньому була несправна гальмівна система», - зазначається у повідомленні.