У Ялті відбудеться міжнародний турнір охоронців

З 20 по 23 вересня в Ялті відбудеться міжнародний турнір «Охоронець».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Ялтинської міськради, у змаганнях візьмуть участь більше 20 команд з України, ближнього й далекого зарубіжжя.

«Це одинадцятий за ліком турнір, два перших проходили в Києві, останні дев`ять років турнір проводиться в Ялті», – повідомили в міській мерії.

Очікується, що в нинішніх змаганнях майстерність демонструватимуть 24 команди, 13 із них – українські, уточнили в прес-службі.

Уперше в турнірі братиме участь жіноча команда під назвою «Солянка». «У її складі – дівчата з Росії, України, Білорусі», – зазначили в мерії.

Команди охоронців долатимуть смуги перешкод на автомобілі, шукатимуть вибухові пристрої в машинах, позмагаються у стрільбі, прийомах захисту під час пішого супроводу VIP-осіб, наданні медичної допомоги тому, кого охороняють.