У Ялті відбудеться міжнародний турнір охоронців
Уперше братиме участь жіноча команда
З 20 по 23 вересня в Ялті відбудеться міжнародний турнір «Охоронець».
Як повідомили УНІАН в прес-службі Ялтинської міськради, у змаганнях візьмуть участь більше 20 команд з України, ближнього й далекого зарубіжжя.
«Це одинадцятий за ліком турнір, два перших проходили в Києві, останні дев`ять років турнір проводиться в Ялті», – повідомили в міській мерії.
Очікується, що в нинішніх змаганнях майстерність демонструватимуть 24 команди, 13 із них – українські, уточнили в прес-службі.
Уперше в турнірі братиме участь жіноча команда під назвою «Солянка». «У її складі – дівчата з Росії, України, Білорусі», – зазначили в мерії.
Команди охоронців долатимуть смуги перешкод на автомобілі, шукатимуть вибухові пристрої в машинах, позмагаються у стрільбі, прийомах захисту під час пішого супроводу VIP-осіб, наданні медичної допомоги тому, кого охороняють.