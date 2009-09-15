Прокуратура ще раз допитала фотокора УНІАН

Співробітники Новокаховської районної прокуратури вчора ввечері ще раз допитали фотокореспондента УНІАН Віталія ДАНИЛЬЧЕНКА, який отримав тілесні ушкодження під час рейдерської атаки на коньячний завод «Таврія».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Він зауважив, що при цьому співробітники прокуратури не надали йому постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання професійній діяльності журналіста).

Також В.ДАНИЛЬЧЕНКО зазначив, що надав представникам прокуратури документи, які підтверджують, що він є журналістом.

Разом з тим В.ДАНИЛЬЧЕНКО зауважив, що наразі ще не отримав висновків експертів щодо завданого збитку у зв’язку з пошкодженням фотокамери.

Як сказав йому один з правоохоронців, визначити точну суму збитку можна буде після направлення камери на ремонт у столичний сервісний центр.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня приблизно о 20.15 група невідомих намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ «Агропромислова фірма «Таврія».

До адмінбудинку заводу під`їхали три автобуси з невідомими в кількості майже 170 осіб, вдягнутими в чорну уніформу та екіпіровані спецзасобами, які вдалися до спроби штурму адмінбудівлі.

На захист заводу виступили його співробітники та місцеві жителі, в цілому близько 1 тис. чоловік.

4 вересня мер Нової Каховки Володимир КОВАЛЕНКО заявив, що спроба захоплення «Таврії» була пов`язана зі вступом на посаду нового директора.

Під час рейдерського захоплення адмінбудівлі заводу "Таврія" постраждав фотокореспондент УНІАН по Херсонській області В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Охоронці заводу, визнавши В.ДАНИЛЬЧЕНКА за фотографа збоку нападників, завдали йому тілесних ушкоджень і розбили фотоапаратуру.