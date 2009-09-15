У Черновецького знову надумали підвищувати ціни на ритуальні послуги

Столична влада оприлюднила проект розпорядження про встановлення нових підвищених тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що їх надають спеціалізовані комунальні підприємства «Київський крематорій» та «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування».

Текст документа розміщено на офіційному веб-порталі міської влади з метою громадського обговорення. Зауваження до напрацьованого розпорядження приймаються до 8 жовтня 2009 р.

Згідно з документом, планується затвердити 6 платних видів послуг, що надає, КП “Київський крематорій”. Тарифи на послуги цього підприємства планують збільшити приблизно на 10-30%. У переліку визначено, що оформлення договору, що передбачає замовлення на організацію та проведення поховання коштує 8,25 грн. (зараз 7,8 грн.); оформлення свідоцтва про поховання – 4,62 грн. (зараз 4,2 грн.); кремація померлого в залежності від довжини домовини - 610 грн. (445 грн.), якщо її довжина 2 м, та 671 грн. (490 грн.), якщо довша за 2 м. Поховання урни з прахом померлого в колумбарну нішу літньої пори коштуватиме 315 грн. (було 290 грн.), узимку – 395 грн. (було 364 грн.), підпоховання урни з монтажем та демонтажем намогильної споруди коштуватиме влітку 315 грн. (було 290 грн.), узимку – 364 грн., як і зараз.

Пропонується також затвердити 36 видів різних платних послуг, що надає Спецкомбінат ритуальних послуг. Так, в проекті розпорядження пропонується встановити розмір плати: за оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання – 39 грн.; за копання могили в залежності від грунту, пори року та довжини домовини і способу копання – від 165 до 777 грн.; за монтаж намогильної споруди з облаштуванням фундаменту - від 491 гривні до 1 тис.146 грн. в залежності від ваги пам’ятника; демонтаж намогильної споруди відповідно від –74 до 188 грн. в залежності від ваги пам’ятника та пори року, коли здійснюються роботи.

Передбачається, що оформлення свідоцтва про поховання коштуватиме 5 грн.

Крім того, для Спецкомбінату встановлені тарифи на здійснення підпоховання чи поховання урн з прахом. Зокрема, підпоховання в нішу, розташовану в колумбарній стіні на міських кладовищах коштуватиме 141 грн., підпоховання урни в існуючу могилу – 39 грн. влітку та 57 грн. взимку. Поховання урни з прахом померлих у колумбарну нішу встановлено в розмірі 35 грн. Поховання (підпоховання) урни з прахом в колумбарну нішу облаштованого склепу обходитиметься в 69 грн.; поховання урни в нішу, розташовану в колумбарній стіні на міських кладовищах – 269 грн.

Всі вказані ціни включають ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, київська влада з початку цього року кілька разів поверталась до перегляду діючих в столиці тарифів на ритуальні послуги. Так, розпорядження КМДА від 26 січня ц.р. передбачало ширший перелік послуг на поховання та кремацію. Зокрема, в нього були включені послуги та визначені відповідні тарифи: на копання могил - від 330 грн. до 1 тис. 280 грн. в залежності від пори року, грунту, та розміру труни; на поховання урни з прахом - від 55 до 430 грн.; на монтаж пам`ятника в залежності від його ваги - від 625 до 1 тис. 530 грн.; на демонтаж намогильної споруди в залежності від пори року та ваги - від 120 до 310 грн..

23 лютого Прокуратура Києва повідомила, що відомство доручило Державній інспекції з контролю за цінами в місті Києві перевірити розміри тарифів на ритуальні послуги. 22 травня прокуратура столиці поінформувала, що відомство внесло подання міському голові Києва про усунення порушень у сфері надання ритуальних послуг. Прокуратура зазначала, що розпорядження порушує права громадян, які є споживачами зазначених послуг. За інформацією прокуратури, тарифи на ритуальні послуги, введені в дію розпорядженням КМДА №81 від 26.01.09, суперечать чинному законодавству, оскільки встановлені без належного економічного обґрунтування, із значним завищенням його окремих складових та рівня рентабельності, внаслідок чого такі тарифи безпідставно підвищились у 2-5 разів.

5 червня Київська міська державна адміністрація оприлюднила нове розпорядження про тарифи на ритуальні послуги, що надає КП “ Київський крематорій ” та які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг. Цим документом визнано таким, що втратило чинність розпорядження від 26 січня 2009 р “ Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг ”.