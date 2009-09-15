Патріарх Київський і всієї Русі-України ФІЛАРЕТ вірить у рівноправний діалог з Московським патріархатом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української православної церкви Київського патріархату заявив сьогодні у Житомирському Свято-Михайлівському соборі на урочистостях з нагоди 15-річчя архієрейського служіння архієпископа Житомирського і Овруцького ІЗЯСЛАВА.

"Те, що Київський патріархат набирає сили і що Московський патріархат іде вже на діалог з нами, свідчить про те, що наша церква має майбутнє", - сказав Патріарх ФІЛАРЕТ.

"У цьому переконуємось не тільки ми, а й переконується навіть і Москва. Адже Патріарх КИРИЛ відвідав Україну, побачив, як до нього ставляться - з любов’ю, але кажуть "Геть!". Він бачив нашу церкву, і приходить до висновку, що треба починати діалог "з тими розкольниками", як він нас називає", - зазначив він.

При цьому предстоятель УПЦ наголосив, що наразі в Україні є 14 мільйонів віруючих УПЦ КП, які, за його словами, “є основою цієї церкви”.

Патріарх ФІЛАРЕТ висловив переконання, що число віруючих УПЦ КП наразі неухильно зростає. При цьому він наголосив, що рівноправний діалог з Московським патріархатом можливий лише за сильної УПЦ КП.

"Прийде час, коли ми будемо вести повноцінні переговори і з Москвою, але будемо їх вести тільки тому, що ми сильні. А якби ми не були сильними, ніхто б на нас не звертав увагу. А сильними ми будемо, коли у нас будуть архієреї на своїх місцях і будуть працювати від душі. Я хочу сказати, що житомирському владиці ІЗЯСЛАВУ 60 років, а в нас є й молоді архієреї, які не знають Московського патріархату, ніколи там не були. Хоч би які обставини життя були в Україні, Бог благословив бути Помісній Церкві, вона є, так само, як благословив Бог Незалежність України, вона є і ніякі супротивники її не поборють", - сказав Патріарх Київський і всієї Русі-України.

Під час перебування на Житомирщині Патріарх ФІЛАРЕТ вручив архієпископу Житомирському і Овруцькому ІЗЯСЛАВУ орден святого рівноапостольного князя Володимира ІІ ступеня.

Як повідомляв УНІАН, Священний Синод УПЦ МП під головуванням Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА (САБОДАНА) на своєму засіданні 9 вересня у Свято-Успенській Почаївській Лаврі прийняв рішення про створення робочої групи, на яку він поклав відповідальність за підготовку до діалогу з представниками УПЦ КП. У відповідь на це рішення в УПЦ КП створено робочу групу для проведення діалогу з УПЦ МП.