Світові ціни на нафту зростають і падають водночас

Ціни на нафту на світових ринках 15 вересня помітно підвищилися в США на тлі зростання роздрібних продажів і оптових цін у країні, але майже не зрушили у Великій Британії, повідомляє Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil зросла на 2,07 дол. - до 70,93 дол. за барель.

Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) знизилася на 0,09 дол. - до 67,35 дол. за баррель.