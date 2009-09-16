У Києві затримали педофіла

Працівники кримінальної міліції у справах дітей Дарницького райуправління затримали чоловіка, який розбещував маленьких хлопчиків.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, Доведено, що затриманий причетний до трьох злочинів.

В серпні до міліції Дарницького району Києва звернулась жінка. Вона повідомила, що невідомий чоловік вчинив розпусні дії з її неповнолітнім сином. Через деякий час надійшло ще дві заяви від батьків. В результаті проведення оперативних заходів правоохоронці затримали 54-річного киянина. Своїх жертв чоловік шукав в селі Бортничі. Це були хлопчики 10-11 років. Для того, щоб якось їх зацікавити, він просив дитину йому допомогти - розвантажити фрукти або овочі за 50 грн. На таку пропозицію діти із задоволенням погоджувались, після чого чоловік примушував хлопчиків до статевого акту.

Затриманий пенсіонер одружений, має дорослого сина. Сам він родом з Білорусі, але вже багато років живе в Україні. Під час особистого обшуку правоохоронці виявили посвідчення полковника Збройних сил України. Також чоловік повідомив, що працює в Державній службі охорони. Після перевірки працівники міліції встановили, що посвідчення фальшиве, і в ДСО він також не служить.

Дарницьким райуправлінням міліції порушено кримінальну справу за статтею 156 Кримінального кодексу України - розбещення неповнолітніх. За скоєння цього злочину передбачено покарання у вигляді арешту строком до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. На даний час вирішується питання про міру запобіжного заходу стосовно затриманого, а також перевіряється його причетність до скоєння аналогічних злочинів.