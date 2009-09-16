Кабмін назвав слабкі місця у виконанні бюджету

Однією з ключових проблем у виконанні доходів Державного бюджету України за січень-липень 2009 р. є падіння виробництва підакцизних товарів.

Як йдеться у Доповіді про хід виконання Державного бюджету на 2009 р., яку Кабінет міністрів України подав до парламенту в рамках бюджетного процесу на наступний рік, лідером зниження виробництва є тютюнові вироби, де зареєстровано падіння за січень-липень 2009 р. на 40,8%. Відчутним також було падіння виробництва коньяку - на 20,2%, на 7,5% знизилося виробництво бензину, на 6,3% - виробництво пива, на 5% - етилового спирту.

Експерти пов’язують падіння виробництва в цих галузях із поступовим заміщенням легальної продукції нелегальною у зв’язку із суттєвим підвищенням акцизу на більшість із згаданих товарів навесні і влітку цього року. Наприклад, на думку народного депутата України Валерія КОНОВАЛЮКА, «існує пряма залежність між різким підвищенням акцизів на тютюнові вироби і нещодавнім збільшенням контрабанди сигарет в Україну, нелегальним виробництвом тютюнових виробів в нашій країні. Через невиправдане підвищення акцизів на тютюн дехто хотів поповнити бюджет. Але в підсумку реальні надходження будуть ще меншими, ніж при старих акцизних ставках».

Частково цю інформацію підтвердив і голова Державної митної служби Анатолій МАКАРЕНКО, який заявляв, що кількість спроб нелегального ввезення в Україну контрабандних сигарет з Молдови і Росії останнім часом суттєво зросла.

Іншими суттєвими проблемами, які негативно впливають на виконання державного бюджету, за даними авторів Доповіді, є падіння у поточному році прибутку прибуткових підприємств та обсягів імпорту товарів, низький рівень величини корегуючого коефіцієнта до ставок рентної плати за нафту і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, та скорочення обсягів їх видобутку; скорочення обсягів первинної переробки нафти за 7 місяців 2009 р. на 3,3%, а також суттєве зменшення власних та кредитних коштів підприємств.