Пугачова заявила, що Байсаров бив її доньку

Відома російська співачка Алла Пугачова і дитячий лікар Леонід Рошаль наполягають на тому, що поїздка до Америки потрібна була для лікування Дені, право на якого ділять між собою його мати Крістіна Орбакайте і її колишній цивільний чоловік Руслан Байсаров. Про це Пугачова і Рошаль заявили у вечірньому випуску програми "Время" на “Первом” каналі, не назвавши діагноз хлопчика.

Як повідомляє "РІА Новости", у четвер в Останкіно пройшов запис програми "Пусть говорят" за участю Алли Пугачової. Також у записі брали участь Крістіна Орбакайте, її нинішній чоловік, американський бізнесмен російського походження Михайло Зємцов, дитячий лікар Леонід Рошаль, модельєр Валентин Юдашкін і артист Міколас Орбакас - батько Крістіни. Ефір програми очікується у п`ятницю.

Пугачова до цих пір утримувалася від публічних коментарів у зв`язку з ситуацією, в якій опинилися її донька та внук, хоча, за словами Орбакайте, підтримувала її і прагнула допомагати порадами.

Вона зважилася виступити після засідання Тверського суду Москви, який у четвер прийняв на розгляд позов Орбакайте до Байсарова про визначення місця проживання їх 11-річного сина Дені, враховуючи, що Грозненський районний суд вже розглядав питання про те, де і з ким повинна жити дитина, і виніс вердикт на користь батька.

У програмі "Время" Пугачова заявила, що, дійсно, збиралася вивезти Дені в Штати, але для лікування і не назавжди, а на три місяці. Дитячий лікар Леонід Рошаль, який також прийшов на запис в Останкіно, підтвердив, що Дені дійсно хворий.

"Я підтверджую, що його лікували в Москві і результати були не дуже хороші", - сказав він.

За його словами, хлопчика вже лікували в Майамі і тепер потрібно закріпити це лікування.

Пугачова вважає дії Байсарова відносно її 11-річного внука Дені злочинними, про що вона і заявила у четвер.

"Те, що робив Байсаров, - злочин", - сказала “примадонна” російської естради.

"Байсаров хоче бачити, що ми жертви. Але ми не з того тіста. Ми - мати й бабуся, які піклуються про внука і виховують його в повазі до батька. А у вихованні дитини головне, - щоб він не відчував утисків щодо себе", - продовжила вона.

Пугачова переконана, що суд, який вирішував долю Дені, не більше ніж шоу. "Це ляльковий суд, і іграшкою є Дені. Не розумію, навіщо йому це. Щось тут не те, хтось ним, Байсаровим, управляє", - сказала “примадонна”.

Пугачова на записі програми заявила, що спочатку добре ставилася до зятя і навіть знайомила його з впливовими людьми, проте були в житті її дочки також неприємні моменти, пов`язані з ним.

"Мені потрібен був гідний зять, а він побив мою доньку", - сказала Пугачова.

Орбакайте, яка також брала участь в записі, підтвердила слова матері.

"На очах охорони він бив мене в гримерці "Кристала" (нічний клуб і казино в Москві). Я підійшла до столу (Алли) Духової з "Тодеса", а він (Байсаров) налетів, як шуліка, і потягнув мене в гримерку. Алла може підтвердити. Я теж йому подряпала все, що могла. І пластичну операцію я зробила через два-три роки, коли це було необхідно", - поділилася Орбакайте.

Наступне засідання Тверського суду може відбутися 7 жовтня за умови, що Верховний суд Чечні не відхилить протест адвокатів Орбакайте, які оскаржили рішення Грозненського районного суду. Якщо Верховний суд Чечні не прийме оскарження, то через 10 днів з моменту ухвали, тобто 25 вересня, Дені повинен постійно проживати з батьком.