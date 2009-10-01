В Україні мінімальну зарплату підвищено на 20 гривень

В Україні з 1 жовтня мінімальна заробітна плата збільшується на 20 грн. – із 630 до 650 грн. Це передбачено статтею 55 Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (№835-VI від 26 грудня 2008 р.).

Зокрема, Кабінет міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня 2009 року в розмірі 605 грн., із 1 квітня – 625 грн., із 1 липня – 630 грн., із 1 жовтня – 650 грн., із 1 грудня 2009 року – 669 грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує впродовж 2010 року збільшити мінімальну зарплату до 778 грн. проти 669 грн. у 2009 році. Це передбачено проектом Держбюджету на 2010 рік.

Зокрема, в 2010 році мінімальна зарплата в місячному розмірі буде встановлена, виходячи з розміру мінімальної зарплати в грудні 2009 року й прогнозного індексу споживчих цін 2010 року, на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме з 1 січня 2010 року – 681 грн., із 1 квітня – 686 грн., із 1 липня – 700 грн., із 1 жовтня – 719 грн. і з 1 грудня – 778 грн.