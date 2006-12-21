Віктор Янукович не задоволений бюджетом, але...

Відсутність бюджету на 2007 рік може призвести до знищення системи управління державою.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам після засідання Ради розвитку регіонів у Києві.

«Ви можете мене запитати, чи задоволений я таким бюджетом. Я відповім – ні. Запитайте будь-якого міністра або керівника регіону – вони скажуть те ж саме. Але без бюджету – це небезпечно, це знищення системи управління державою», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що антикризова коаліція і уряд пішли на істотні компроміси в процесі доопрацювання головного фінансового документа. «Враховані зауваження Президента, народних депутатів, усіх учасників бюджетного процесу. Всі можливості вже використані», - підкреслив він.

У разі підписання бюджету уряд разом з вертикаллю виконавчої влади несе повну відповідальність за його виконання, підкреслив прем`єр.