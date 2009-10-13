Мулові поля під Києвом досі тліють

На мулових полях Бортницької станції аерації ВАТ «Київводоканал» триває ліквідація осередків тління трав’яного настилу на площі до 0,8 га.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, 12 жовтня поблизу села Гнідин Бориспільського району Київської області на мулових полях Бортницької станції аерації проводилося гасіння шляхом підтоплення окремих осередків загорання сухого трав’яного настилу, виявленого 8 жовтня на загальній площі близько 8 гектарів.

За даними СЕС Дарницького району Києва і СЕС Бориспільського району, наявність у повітрі шкідливих речовин не перевищує гранично допустимих концентрацій, загрози населеним пунктам немає. Попередня причина пожежі – підпал сухої трави невідомою особою.