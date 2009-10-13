Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 8,28 грн./дол., продають – за 8,35 грн./дол. Курс трохи знизився порівняно з 12 жовтня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,19-8,33 грн./дол., з продажу – в межах 8,32-8,37 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках майже не змінився порівняно з 12 жовтня, і сьогодні становить 12,21/12,38 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,00-12,32 грн./євро, з продажу – в межах 12,33-12,50 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 12 жовтня не змінився і становить 0,2710/0,2833 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,2077-0,281 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 8,28 грн./дол., продажу – 8,34 грн./дол. Курс трохи знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються у межах 8,20-8,30 грн./дол., з продажу – в межах 8,32-8,38 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва трохи підвищився з 12 жовтня, і сьогодні становить 12,23/12,37 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 12,10-12,28 грн./євро, з продажу – в межах 12,33-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 12 жовтня підвищився на 1% і становить у середньому 0,2671 грн./рубль, продажу – на 0,2% – 0,2847 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2077-0,278 грн./рубль, з продажу – в межах 0,282-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,25/8,38 грн., євро – 12,15/12,45 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,25/8,38 грн., євро – 12,00/12,50 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,25/8,35 грн., євро – 12,10/12,40 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 13 жовтня, становить: гривні до долара США – 8,01, до євро – 11,826765, до російського рубля – 0,27066.