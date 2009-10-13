Мінпраці: на руках у українців - 26 млн. посвідчень на пільги

Для обслуговування усіх пільг, які передбачені чинним законодавством України, необхідна сума, що відповідає половині Державного бюджету, - 120-140 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці і соціальної політики, таку думку висловив перший заступник міністра праці і соцполітики Павло РОЗЕНКО в інтерв`ю телеканалу «Україна».

За його словами, в цілому на виплати всіх державних соціальних пільг, компенсацій і преференцій у Державному бюджеті на 2009 р. закладено близько 27-30 млрд. грн.

«Необхідно реформувати і систематизувати систему пільг у нашій державі, посилити адресну підтримку саме малозабезпечених категорій населення. І уряд вже працює над цим», - зазначив П.РОЗЕНКО.

Він також підкреслив, що ідеологія реформування системи пільг передбачає поступовий відхід від надання пільг за професійним статусом. «Люди, які працюють, повинні одержувати гідну заробітну плату. А пільги – тільки ті, хто є малозабезпеченим, хто має великі заслуги перед державою, учасники та інваліди війни „чорнобильці” і люди, які не здатні працювати, зокрема, інваліди», - вважає перший заступник міністра праці.

За його даними, на сьогодні в Україні майже 13 мільйонів людей користуються різного роду пільгами. Причому, одна особа може мати декілька статусів, які дають їй право на пільги, доплати, преференції, допомогу і подібне. Усього на руках у населення на даний час близько 26 млн. посвідчень, що дають право на пільги.

За словами П.РОЗЕНКА, кількість пільговиків в Україні щорічно збільшується. Наступного року додаткові пільги одержать нові категорії громадян. Це пов`язано, у першу чергу, з виконанням в повному обсязі закону про престижність шахтарської праці. Також наступного року пільги одержать багатодітні сім`ї. Йдеться про 50% знижки на сплату житлово-комунальних послуг, а також про право безоплатного проїзду всіма видами транспорту.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України затвердив план заходів з реалізації Стратегії впорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 р. Це передбачено розпорядженням уряду від 7 жовтня 2009 р. №1192-р.