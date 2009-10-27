У Києві міліція затримала «Лапшу» і «Квату»

У Києві працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали двох «злодіїв в законі» - уродженців Грузії, які в кримінальних колах відомі, як «Лапша» та «Квата».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, відомо, що «Лапша» входить до п’ятірки найвпливовіших «злодіїв в законі» на території держав колишнього Радянського Союзу. Він прибув до України з Іспанії з метою організації та особистого контролю над злочинними групами, які побудовані на етнічному принципі і спеціалізуються на відмиванні коштів отриманих від кримінальної діяльності на території України та сусідніх європейських держав. «Лапша» неодноразово судимий та перебуває у міждержавному розшуку.

За даними прес-служби, упродовж тривалого часу затримані займалися протиправною діяльністю та впливали на криміногенні процеси в злочинному середовищі України. Вони намагалися організувати злодійську сходку з метою перерозподілу сфер впливу у криміногенному середовищі країн колишнього Радянського Союзу. За інформацією оперативників, ця «сходка» могла призвести до виникнення конфліктних ситуацій між учасниками угруповань та скоєння тяжких резонансних злочинів із використанням зброї та вибухівки. Також затримані перевіряються на причетність до організації наркотрафіка з Російської Федерації до нашої держави.

Наразі вживаються заходи для депортації «Лапши» за межі України із забороною в’їзду терміном на п’ять років. Стосовно «Квати» вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

За кілька днів до цього також в Києві ГУБОЗівці затримали впливового грузинського «злодія в законі» на прізвисько «Дєдушка». Правоохоронці не виключають, що він прибув в Україну з Італії також на «злодійське зібрання».