У виконанні закону з імунопрофілактики заховають диявола?

Перш ніж ухвалювати закони про вакцинацію, необхідно відновити довіру людей до цього процесу.

Таку думку висловили експерти під час опитування, проведеного Інститутом Горшеніна щодо ухваленого Верховною Радою закону з імунопрофілактики.

В Інституті Горшеніна нагадують, що раніше щодо імунопрофілактики в Україні існували тільки програми, затверджені Кабінетом міністрів. Як відомо, вакцинація дітей, згідно з планом Міністерства охорони здоров`я, є обов`язковою, а також вводяться паспорти щеплення для кожної дитини, де буде записано всю історію щеплень. За відсутності такого паспорта дитина не матиме права перебувати в освітніх установах (дитячий садок, школа, вишу). На реалізацію цієї програми з держбюджету виділено близько 3 млрд. грн.

Президент Центру соціальних досліджень "Софія" Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що проблема вакцинації не така проста, як її коментують представники охорони здоров`я.

"Зараз це, напевно, головний виклик нашого часу - разом з глобальним військово-промисловим комплексом кожна людина у своїй країні стикається з глобальним промислово-продуктовим і медичним комплексами", - відзначив експерт. За його словами, вони нав`язують свою продукцію, прагнуть монополізації, використовують ринок найбільш ключових потреб людини - здоров`я - як сферу для просування товару.

"Вакцина не є винятком. Дуже часто під соусом загальнонаціональних кампаній, пов`язаних із захистом від хвороб, проводиться маркетингова робота і заробляються надприбутки", - сказав А.ЄРМОЛАЄВ, а також відзначив, що проблема тут не стільки у формальних вимогах закону, скільки у змісті політики у сфері охорони здоров`я.

На його думку, вакцинація потрібна, але вона має грунтуватися на принципах гуманізму, відвертості, прозорості й доступності. "Різко негативна реакція українців на вакцинацію останні два роки цілком зрозуміла: дійсно, ми зіткнулися з цілим рядом випадків, коли вакцинація нагадувала "кампанійщину" з маркетинговою таємницею", - відзначив А.ЄРМОЛАЄВ.

Як сказав експерт, він має серйозні підозри, що «ми маємо справу з міжнародною корупцією і міжнародним лобізмом».

"Потрібно розробляти довгострокову і добре продуману політику зміцнення імунітету, однак на принципах, які забезпечать доступність, інформованість і право вибору. Інакше, якщо збережеться нинішній монополізм і маніпулятивність політики охорони здоров`я, з якою ми стикаємося останні два роки, Україна рано чи пізно стане жертвою глобального промислово-медичного комплексу, перетвориться на майданчик для великих експериментів під соусом безкоштовності і добродійності", - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Психіатр, правозахисник Семен ГЛУЗМАН також вважає дуже складною проблему вакцинації в Україні. Будучи принциповим прихильником загальної імунізації, він не вважає можливою примусову імунізацію українців.

"Зобов`язання такого, як зобов`язання дихати, ходити в туалет, я вважаю, бути не може. Я думаю, що мають бути якісь санкції. Не кримінальні, не адміністративні, а такі, наприклад: дитина, що не пройшла імунізацію і яка не має до неї протипоказань, не повинна мати якихось прав, які мають решта дітей. Для того, щоб виховувати батьків", - відзначив С.ГЛУЗМАН.

Водночас експерт вважає, що проблема полягає і в іншому: "В абсолютно корумпованій країні багато наших батьків одержують довідки, насправді не проводячи імунізацію. От з цим що робити? Однак це вже проблема не імунізації. Це проблема абсолютного розвалу, агонії системи охорони здоров`я".

Також С.ГЛУЗМАН висловив побоювання, пов`язане з виконання закону. "На мій погляд, що б не робили наші законодавці, це дуже погано може скінчитися для нас, для народу України. Навіть коли вони говорять красиві слова і ухвалюють красиві закони. Я, жорсткий прихильник імунізації від інфекційних захворювань, побоююся, що у виконанні цього закону буде заховано диявола", - вважає С.ГЛУЗМАН.

Заступник міністра з питань сім`ї, молоді і спорту Тетяна КОНДРАТЮК оцінює закон в цілому позитивно: "Паспортний контроль - це хороша ідея. Однак перш ніж ухвалювати будь-які документи, що стосуються вакцинації, необхідно відновити довіру людей до цього процесу. Не можна будувати другий поверх, не спорудивши перший".

На її думку, цей закон вигідний для населення України, оскільки спрямований на те, щоб не допустити небезпечних хвороб і піклуватися про епідеміологічний добробут людей. "Безумовно, тут головне, щоб вакцина була якісною, щоб був професійний підхід у питаннях вакцинації населення. Економити на здоров`ї людей не можна, жодна криза не має впливати на питання, що стосуються здоров`я", - сказала Т.КОНДРАТЮК і додала: "Головне, щоб ці гроші були використані ефективно, щоб довіра до вакцинації зростала, а препарати були якісними і надійними. У законі прописані кроки, які можуть сприяти цьому".

Вона висловила сподівання, що цей закон не лобістський і не спрямований на отримання прибутку певними фармацевтичними компаніями.

Екс-міністр охорони здоров`я України, директор Інституту хірургії і трансплантології Академії медичних наук України ім. Шалімова Юрій ПОЛЯЧЕНКО заявив, що не є прихильником жорсткого адміністрування імунізації населення.

"Я, навпаки, лібералізував би ситуацію з вакциною - у вигляді роз`яснення ситуації, у вигляді круглих столів, більш відкритого спілкування і з медиками, і з пацієнтами. Якщо ми говоримо про громадянське суспільство, то все має розвиватися по-громадянськи. Вони (законодавці) намагаються вийти з колізії за допомогою адміністративних заходів. Однак я завжди був прихильником не консервативних заходів, не адміністративних, а більш ліберальних", - сказав Ю.ПОЛЯЧЕНКО.