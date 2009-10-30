У Газпромі потирають руки - попит на газ росте

ВАТ «Газпром» прогнозує, що споживання газу в європейських країнах у 2020 році складе 700 млрд. кубометрів за рік, що вище поточного рівня на 12,5%.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації компанії, за підсумками розгляду правлінням «Газпрому» питання про тенденції зміни попиту і динаміку цін на природний газ на світових ринках енергоносіїв

«Проведені «Газпромом» дослідження переконливо показують, що в довгостроковій перспективі тенденція зростання попиту на газ на світових енергетичних ринках збережеться. Зокрема, прогноз рівня споживання газу в європейських країнах у 2020 році становитиме 700 млрд. кубометрів за рік, що вище поточного рівня на 12,5%», - йдеться в повідомленні.

«Газпром» також прогнозує зростання попиту на газ у Північній Америці і країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. За оцінками компанії, на початок 2020 року споживання газу на Північноамериканському континенті складе понад 880 млрд. кубометрів (зростання на 6,5%), а в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - понад 710 млрд. кубометрів (зростання на 59%).

На засіданні було зазначено, що на сьогодні попит на газ зростає як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, перевищуючи показники докризового періоду. Так, з липня цього року обсяги продажів російського газу в Європі перевищують обсяги продажів в аналогічні періоди 2008 і 2007 років. При цьому добовий відбір газу європейськими споживачами в жовтні цього року в окремі дні більш ніж на 15% (до 90 млн. кубометрів за добу) перевищував відповідний показник 2008 року. На сьогодні і в Росії поточне добове споживання газу зрівнялося з рівнем жовтня минулого року, сказано в повідомленні.