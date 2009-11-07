Нацбанк у жовтні викупив ОВДП майже на 1,6 млрд. грн.

У жовтні 2009 року Національний банк України викупив облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму майже 1,6 млрд. грн. (за номінальною вартістю), з початку року - на 29,23 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

До Державного бюджету України протягом минулого місяця за наслідками розміщення ОВДП на первинних аукціонах надійшли кошти на загальну суму 4,621 млрд. грн. (з початку року – 16,139 млрд. грн.). З урахуванням ОВДП, випущених для рекапіталізації, з початку 2009 року Міністерством фінансів України було розміщено облігацій на загальну суму 48,913 млрд. грн.

Середньозважена прибутковість за первинного розміщення по ОВДП у жовтні становила 23,93% річних (за 10 місяців 2009 року - 19,36% річних). Середньозважена прибутковість облігацій за січень-жовтень 2009 року з урахуванням паперів, випущених на рекапіталізацію, становила 12,75% річних.

Погашення і виплата доходу за ОВДП у поточному році здійснювалися своєчасно і в повному обсягу, який з початку 2009 року становив 10,611 млрд. грн., зокрема основний борг – 7,492 млрд. грн., виплата доходу – 3,119 млрд. грн.