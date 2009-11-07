Пірати ведуть Delvina з українцями на борту до узбережжя Сомалі

Захоплене піратами судно Delvina з українсько-філіппінським екіпажем прямує до узбережжя Сомалі.

Про це йдеться у заяві власника судна, компанії Meadway Shipping & Trading, направленій до РІА «Новости».

«Судно було захоплене піратами 5 листопада на північний схід від Коморських островів в Індійському океані. Судно прямувало з України до Момбасу (Кенія)», - йдеться у заяві.

"Капітан поінформував, що команда не постраждала, і судно прямує до берегів Сомалі. Meadway Shipping турбується, перш за все, про безпеку і здоров`я команди, і робить усе можливе, аби добитися швидкого розв‘язання ситуації", - повідомила компанія-власник.

Інші деталі події в компанії не розголошують, побоюючись, що це може вплинути на безпеку заручників.

За повідомленням військово-морської місії ЄС NAVFOR, на борту судна перебувають 14 філіппінців і семеро українців.