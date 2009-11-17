Лікарі просять політиків-дилетантів помовчати про грип

Всеукраїнське лікарське товариство просить політиків утриматися від нефахових коментарів стосовно теми грипу.

"Дилетантські висловлювання можуть згубити не одне людське життя", - сказано в заяві.

Один з авторів цього звернення Олег Мусій в інтерв’ю "Бі-Бі-Сі" розповів, яку шкоду несуть висловлювання політиків у цій сфері.

"Шкода – це внесення паніки в суспільство щодо епідемії каліфорнійського грипу. Найперше це стосується висловлювання лідера опозиції Віктора Януковича, який пообіцяв всім по одній масці. Наступна була обіцянка Юлії Тимошенко, яка пообіцяла всім по дві маски. А потім президент Ющенко заявив, що всім терміново треба робити щеплення від будь-якого грипу, не тільки свинячого", - каже він.

На зауваження, що судячи зі статистики – в Україні звичайна епідемія, а судячи з дій лікарів і їхньої стурбованості – це щось дуже небезпечне, Мусій зазначив: "Стурбованість не лікарів, а чиновників у першу чергу. Це ажіотаж, який я вважаю зайвим".

"А дії лікарів, вони звичайні як при звичайному грипі, тому що зараз перш за все йдеться про епідемію ГРВІ і звичайного грипу. Каліфорнійського грипу виявлено тільки близько ста випадків. Єдине, що через це політичне навантаження лікарі мають більше клопоту і більше роботи, тому що люди звертаються з будь-яким чихом", - додав він.

За його висловом, паніка в Україні "надзвичайно велика".

"Коли на початку політична складова у паніці складала десь половину, а половина дійсно було правди, то на сьогодні вона перетворилася у те, що правди всього 20%, а решта – це політична складова", - сказав він.

Мусій також зазначив, що, "на жаль, Україна намагається винайти власний велосипед і не бере до уваги досвід інших країн, в тому числі і Мексики, яка має найбільший досвід у боротьбі з каліфорнійським грипом".

"Масове ходіння по вулицях у масках, коли це непотрібно – це зайве. Тут якраз фахівцям треба було виступити в першу чергу, яким чином себе поводити, а не політикам", - сказав він.

На зауваження, що, наприклад, в Японії носіння масок – досить розповсюджене явище, Мусій відповів:

"З одного боку це добре, що люди почали звикати до носіння масок, але коли їдеш по трасі і бачиш працівника ДАІ у масці, де немає жодної людини в радіусі трьох метрів... Адже вірус передається тільки на такій відстані. Або коли люди ідуть вулицею в масках, а навколо нікого немає – це, я думаю, зайве. Мало того – маски повинні носити у першу чергу ті, хто має ознаки застуди".

Українська правда