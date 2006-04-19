Геннадій Корбан готовий піти на мирову

Голова Наглядової ради ДФК «Славутич Капітал» Геннадій КОРБАН відмовляється від своєї раніше озвученої версії про причетність прокурора Дніпропетровської області Володимира ШУБИ до замаху на нього і готовий піти з ним на мирову угоду.

Відповідно до поширеної сьогодні для ЗМІ заяви Г.КОРБАНА, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН, він розцінює зроблені ним заяви щодо причетності В.ШУБИ до замаху на нього, а також у відповідь заяви прокурора, як “емоційний сплеск", і говорить, що "готовий відмовитися від взаємних звинувачень і піти на мирову угоду».

За словами Г.КОРБАНА, ухвалити рішення піти на мирову угоду з В.ШУБОЮ спонукали його «переконливі успіхи слідства», зокрема, спільні дії МВС, СБУ і Генпрокуратури, в результаті яких було затримано підозрюваного в замаху на Г.КОРБАНА.

«Хочу висловити щиру подяку, а також відзначити професіоналізм і злагодженість дій представників правоохоронних органів – СБУ, МВС і прокуратури», - наголошується в заяві Г.КОРБАНА.

Водночас він заявив, що, як і раніше, не вважає правомірним подачу позову В.ШУБОЮ про захист його честі і гідності до ряду телеканалів і Г.КОРБАНА. «Переконаний, що я мав повне право, будучи потерпілим у кримінальній справі, давати різні версії того, що сталося», - наголошується в заяві Г.КОРБАНА.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура встановила замовника замаху на вбивство дніпропетровського підприємця, голови Наглядової ради депозитарно-фондової компанії „Славутич-Капітал” Геннадія КОРБАНА, що сталося ввечері 19 березня в центрі Дніпропетровська.

За інформацією прокурора Дніпропетровської області Володимира ШУБИ, замовником замаху є громадянин Росії, зараз він перебуває у Москві. „Даний злочин розкрито”, - сказав прокурор.

6 квітня в Києві, в потягу «Київ-Луганськ», в результаті спільної операції співробітниками МВС і СБУ було затримано уродженця Чечні, який підозрюється в замаху на Г.КОРБАНА.

Довідка УНІАН. Увечері 19 березня в центрі Дніпропетровська невідомий обстріляв автомобіль «Мерседес», в якому перебували Геннадій КОРБАН і його охоронець. За даними свідків, невідомий здійснив кілька автоматичних черг по автомобілю з даху будинку, розташованому у дворі.

Г.КОРБАН в результаті обстрілу не постраждав, його охоронець дістав кілька поранень.

За фактом замаху на вбивство Г.КОРБАНА прокуратурою Жовтневого району Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наступного дня після обстрілу Г.КОРБАН озвучив журналістам чотири версії можливих причин події, серед яких було і припущення про те, що «до замовлення на його вбивство міг бути причетний прокурор Дніпропетровської області ШУБА Володимир Васильович».

28 березня В. ШУБА подав до Бабушкінського районного суду Дніпропетровська позов про захист честі, гідності і ділової репутації до Г.КОРБАНА, в якому вимагав визнати інформацію, поширену 20 березня, неправдивою, такою, що принижує його честь, гідність і ділову репутацію.