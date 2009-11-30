У Німеччині розпочинається суд над Дем’янюком
Звинувачують у причетності до вбивств
|На архівному знімку 1993 року Іван Дем’янюк повертається до США після виправдання в Ізраїлі
Очікується, що процес завершиться в травні 2010 року. За цей час заслуховуватимуть свідчення 23 свідків. Одним зі свідків сторони звинувачення буде уряд Ізраїлю.
Як повідомляв УНІАН, І.ДЕМ’ЯНЮКА звинувачують у причетності до загибелі 27900 в’язнів концтабору «Собібор», у якому він працював охоронцем. У травні 2009 року його видала Німеччині влада США.
Обвинувачуваному 89 років. У зв`язку з поганим станом його здоров`я судові засідання триватимуть не більше трьох годин на день.
У 1988 році І.ДЕМ’ЯНЮК був засуджений в Ізраїлі до страти за злочини проти людства, проте в 1993 році звинувачення з нього були зняті. Як з`ясувалося, його прийняли за іншу людину. Проте під час слідства влада Ізраїлю зібрали інші докази добровільної співпраці І.ДЕМ’ЯНЮКА з нацистами.
Сам І.ДЕМ’ЯНЮК не згоден з висунутими звинуваченнями. За його словами, з 1942 по 1945 роки він сам був в’язнем концтабору як військовополонений.