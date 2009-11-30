Київенерго відрізало світло Святошинському райуправлінню освіти

У Києві сьогодні відключили від енергопостачання Святошинське районне управління освіти, що знаходиться за адресою вул. Якуба Коласа, 6-а.

Як повідомили УНІАН у Святошинській райдержадміністрації, світло в приміщенні центрального офісу освітян зникло о 16.20.

Як стверджують в райадміністрації, світло відключила компанія “Київенерго”, яка мотивує свої дії заборгованістю райуправління освіти за перевищення лімітів.

Святошинські освітяни з цими боргами незгодні і повідомляли про це у листах до керівника “Київенерго” Едуарда СОКОЛОВСЬКОГО, починаючи ще з серпня цього року. Однак жодної відповіді від компанії не отримали, але сьогодні їх будівлю було знеструмлено.

Як повідомляв УНІАН, АК “Київенерго” 20 листопада відключила від електроенергії адміністративну будівлю Управління освіти та науки у Дарницькому районі столиці, що розміщена на Харківському шосе, за борг у розмірі 900 тис. грн.