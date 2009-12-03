Мінфін запропонує урядові скоригований проект держбюджету

Міністерство фінансів України планує підготувати до 7 грудня поточного року для розгляду в уряді проект державного бюджету на 2010 рік, відкоригований з урахуванням змін прогнозних макропоказників на підставі результатів економічного розвитку за 9 місяців 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

При цьому він відзначив, що документ буде відкориговано з урахуванням пропозицій народних депутатів.

Зокрема, за словами І.УМАНСЬКОГО, доходи зведеного бюджету буде скорочено на 30 млрд. грн., видатки – на 40 млрд. грн. «Є постанова № 1181, де написано, як мають змінитися доходи і видатки. Мінус 30 доходи, мінус 40 – видатки. Це якщо говорити про загальний баланс. Якщо говорити про документ, то я не впевнений, що Верховна Рада очікує саме на те, що ми уточнимо», – сказав І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому він відзначив, що на пропозиції депутатів, які «ведуть до незбалансованого збільшення видатків», Мінфін і уряд «шукатимуть свою позицію».

Водночас, на сайті Верховної Ради оприлюднено постанову Кабміну № 1181 від 29 жовтня п.р. «Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів в 2010 році», згідно з якою з метою забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи України в 2010 році Кабмін доручив Міністерству економіки уточнити основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2010 рік з урахуванням результатів аналізу стану розвитку економіки за дев`ять місяців 2009 року.

На підставі уточнених макропоказників Мінфіну під час доопрацювання до другого читання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» доручено визначити доходи зведеного бюджету на рівні 328,3 млрд. грн., видатки – на рівні 360,9 млрд. грн.