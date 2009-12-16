Тимошенко присвятить сьогоднішній день залізниці

16 грудня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе розширене засідання Уряду та візьме участь у Всеукраїнському форумі залізничників.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із ЗМІ секретаріату Кабміну, у заходах також візьмуть участь перший заступник міністра транспорту та зв’язку України Василь ШЕВЧЕНКО, генеральний директор Укрзалізниці Михайло КОСТЮК, народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, працівники залізничного транспорту України та інші.

На виїзному засіданні уряду буде розглянуто проекти нормативно-правових документів щодо вирішення основних питань розвитку залізничного транспорту. Зокрема, йтиметься про Державну програму реформування залізничного транспорту на 2009-2015 роки, Стратегію розвитку залізничного транспорту до 2020 року, забезпечення прозорості державної тарифної політики щодо перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України, підвищення ефективності використання транзитного потенціалу країни та інше.

Заходи відбудуться у Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварський проспект, 15, станція метро „Лівобережна”).