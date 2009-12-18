На Дніпропетровщині пограбували виборчий штаб Тимошенко

Вчора у райцентрі П’ятихатки Дніпропетровської області невідомий пограбував виборчий штаб кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Невідомий зловмисник, зламавши металеву ставню і вибивши вікно, проник до приміщення штабу та викрав комп’ютерну техніку - 4 монітори, 4 системних блоки і 4 принтери. Збитки встановлюються.

Слідчим відділом П’ятихатського райвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

За даними ЦГЗ, виборчий штаб охороною не забезпечений.