До Києва прибув Віфлеємський вогонь

Вчора, 20 грудня, Віфлеємський вогонь миру прибув до Києва і у приміщенні Українського центру народної культури "Музей Івана Гончара" відбулася його передача українським церквам.

Як повідомляє Державна телерадіокомпанія “Українське телебачення і радіомовлення”, Віфлеємський вогонь отримали представники чотирьох церков - Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, Української греко-католицької церкви та Римо-католицької церкви.

Акцію "Віфлеємський вогонь миру" започаткувала 1988 року австрійська телерадіокомпанія. Її мета - донести світло із символічного місця народження Ісуса Христа до тих людей, які святкують Різдво поза домівкою - в лікарнях, сиротинцях тощо. До Європи Вогонь з Віфлеєма наприкінці листопада привозять літаком у спеціальному контейнері австрійські скаути, а вже з Відня він мандрує з рук у руки так званою "скаутською естафетою" цілою Європою. Від Австрії через Словаччину та Польщу в середині грудня Вогонь потрапляє і в Україну, де ним опікується найбільша скаутська організація України – “Пласт”.