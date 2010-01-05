Тимошенко: за кілька років ми забудемо про пільгові черги

Протягом найближчих кількох років усі пільгові категорії населення будуть забезпечені соціальним житлом, заявляє прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє Урядовий портал, спілкуючись з жителями Могилів-Подільського у ході робочої поїздки до Вінниччини, вона сказала: «За декілька років ми забудемо про пільгові черги і видамо квартири людям, які ще з радянських часів не мають власного житла, зокрема, чорнобильцям, інвалідам, багатодітним сім’ям, молодим фахівцям».

Прем’єр-міністр зазначила, що навіть в умовах кризи урядом було придбано понад 6 тисяч квартир для пільгових категорій населення.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ця програма успішно реалізовується й у Вінницькій області. Зокрема, сьогодні жителі селища Муровані Курилівці отримали від уряду понад 40 квартир в новому будинку.

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, уряд знайшов оптимальний механізм фінансування пільгового житла. За її словами, ця модель фінансування повністю придатна для того, щоб з другого півріччя 2010 року розпочати реалізацію програми забезпечення молоді житлом, «коли молода родина зможе брати кредит на житло на 25 років без першого внеску під 5% річних», - підкреслила прем’єр-міністр.