Асадчев: Тимошенко зруйнувала одне з кращих казначейств Європи

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ заявляє, що область через суд добиватиметься повернення коштів з казначейських рахунків.

Як передає кореспондент УНІАН, прес-секретар губернатора Євген ЛОПУШИНСКИЙ заявив, що тільки по обласному бюджету ця цифра сягає майже 50 млн. грн., через що не було профінансована ціла низка життєво необхідних витрат.

"Політика уряду призвела до руйнування інституту, який вважався одним з кращих не тільки в Україні, але і Європі, - Державного казначейства. Блокування казначейських рахунків в кінці бюджетного року призвело до того, що органи влади не змогли профінансувати стратегічно важливі витрати й освоїти кошти, передбачені в бюджеті на будівництво, освіту, медицину та інші галузі. Тому відразу після свят управління обласної державної адміністрації підготують судові позови, і в судовому порядку добиватимуться повернення коштів, які належать їм згідно із законом України "Про державний бюджет", - зазначив В.АСАДЧЕВ.

Зокрема, за його словами, позовну заява підготує Управління капітального будівництва ОДА, яке ледве не більше за всіх постраждало внаслідок блокування казначейських рахунків.

Крім того, обласна держадміністрація рекомендувала органам місцевого самоврядування Полтавської області підготувати аналогічні позовні заяви, щоб повернути кошти, що належать їм за законом.