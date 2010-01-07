Газпром підтверджує отримання грошей від Нафтогазу
Учора подібну заяву зробив НАК
"Газпром" офіційно підтвердив, що "Нафтогаз України" повністю сплатив поставки російського газу за грудень.
"Нафтогаз України" повністю сплатив грудневі поставки газу", - заявили РІА «Новости» в Управлінні інформації російського газового холдингу.
Як повідомлялося, 6 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО у листі голові Національного банку Володимиру СТЕЛЬМАХУ заявив, що "Нафтогаз" не має коштів для розрахунку з "Газпромом" за поставлений у грудні газ. У зв`язку з цим В.ЮЩЕНКО звернувся до В.СТЕЛЬМАХА з проханням зібрати правління Нацбанку і через механізми викупу цінних паперів уряду знайти можливість розв’язання цієї проблеми.
Учора прес-секретар "Нафтогазу" Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що компанія повністю розрахувалася з "Газпромом" за грудневі поставки. Відповідно до контракту, "Нафтогаз України" має щомісяця направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. Цього разу - у зв`язку з новорічними святами - "Газпром" і "Нафтогаз" домовилися перенести останній термін оплати за поставлений до України в грудні газ з 7 на 11 січня.