Коли будуть результати першого туру?

Центральна виборча комісія прогнозує встановлення підсумків голосування на виборах Президента України 17 січня наприкінці цього, на початку наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

«Ми сподіваємось закрити питання прийняття протоколів окружних виборчих комісій з тим, щоб приступити до встановлення підсумків голосування, по-перше, у межах закордонного округу, а згодом підійти до підсумків голосування в цілому по Україні. Коли це може бути – це може бути як кінець цього тижня, так і початок наступного», - сказав А.МАГЕРА.

Станом на 16 годину ЦВК опрацювала 202 протоколи ОВК та 16 були на розгляді.

Разом з тим А.МАГЕРА прогнозує, що різниця між попередніми результатами виборів Президента та кінцевими не перевищить 0,1%.