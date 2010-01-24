У пасажирському потязі Чернівці-Київ стався потужний вибух

У пасажирському потязі Чернівці-Київ номер 629 поблизу села Шипинці Кіцманського району Чернівецької області стався потужний вибух.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на родича одного з пасажирів, який їхав у цьому потязі, вибух стався приблизно о 17:30 в третьому вагоні. Вибух прогримів приблизно через годину після того, як потяг відбув зі станції Чернівці-Пасажирський.

Інформацію про вибух кореспонденту УНІАН підтвердив представник головного управління МНС в області. За його словами, за попередніми даними, є жертви. Двоє постраждалих від опіків перебувають у важкому стані.

Причина вибуху поки невідома. У район події прибувають карети “швидкої допомоги”. Також туди виїхав голова Чернівецької облдержадміністрації Володимир КУЛІШ, керівництво обласного МНС, УМВС та СБУ.