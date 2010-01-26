У ПР кажуть, що бюджетники отримають "голу" ставку, та й ту із затримкою

Народний депутат від фракції Партії регіонів, міністр праці і соціальної політики опозиційного уряду Михайло ПАПІЄВ закликав прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО “припинити загравати з медиками та освітянами, не робити їм передвиборчі дешеві доплати, а виконати закон про підвищення соцстандартів”.

Про це йдеться у заяві М.ПАПІЄВА, переданій УНІАН прес-службою народного депутата.

За його словами, сьогодні в регіонах і в столиці працівники бюджетних установ отримують “голу” ставку із затримкою на тиждень-два. Такі ж проблеми існують і з виплатами пенсій, отриманням допомоги з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. ”Якщо така ситуація склалася зараз, напередодні президентських виборів, то можна тільки здогадуватися, що чекає країну після них, коли у прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО не буде потреби і стимулу подобатися виборцям”, - зауважив політик.

М.ПАПІЄВ нагадав, що відповідно до Закону України “Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати”, з 1 січня 2010 року мінімальна зарплата повинна виплачуватися у розмірі 869 грн.

”Тому не треба встановлювати надбавки у вигляді 20-30% від розміру посадових окладів (тарифної ставки) працівників бюджетних установ, який заморожений уже другий рік поспіль на рівні 545 грн. на місяць, та дурити людей, а доплатити бюджетникам від 600 до 1200 грн., гарантованих законодавством”, - підкреслив парламентарій.