Новий посол пов'яже перебування ЧФ з колом економічних питань

06:18, 27 січня 2010
Суспільство
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Експерт про Росію, Грузію, мову і "м`яку владу"

Директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ прогнозує, що новий посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ обговорюватиме з керівництвом України питання про перебування Чорноморського флоту РФ після 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.КОРНІЛОВ висловив на прес-конференції в Києві.

“Думаю, що питання з перебуванням ЧФ після 2017 року обговорюватиметься новим послом з новим Президентом і, можливо, з новим главою уряду. У будь-якому разі, Росія вноситиме це питання до порядку денного, і воно буде тісно пов`язане з блоком економічних питань”, - сказав експерт.

За словами В.КОРНІЛОВА, Росія останні кілька років намагається застосовувати, особливо стосовно ближніх сусідів, політику “м`якої влади”. Він зазначив, що в Україні така політика сприймається “в багнети”.

“Щоб не примушувати Росію вдаватися до агресивних методів захисту своїх інтересів, як це було в 2008 році у Грузії, треба просто дозволити їй застосовувати так звану політику “м`якої влади“. Від цього виграє і сама Росія, і довколишні сусіди, зокрема Україна”, - сказав В.КОРНІЛОВ.

Він також вважає, що з порядку денного українсько-російських відносин не буде зняте питання про функціонування в Україні російської мови.

Крім того, В.КОРНІЛОВ переконаний, що до закінчення повноважень Президента України Віктора ЮЩЕНКА чекати кардинальних проривів, позитивних змін у відносинах двох країн не доводиться.

“З відходом ЮЩЕНКА відносини між Україною і Росією поліпшуватимуться, незалежно від того, хто стане новим Президентом України”, - вважає він.

На думку В.КОРНІЛОВА, посольство РФ в Україні особливу увагу приділятиме гуманітарним питанням, але робитиме це не на шкоду економічними відносинами, в яких в України і Росії накопичилися чимало проблем. За словами В.КОРНІЛОВА, насамперед, приділятиметься увага захисту прав російського бізнесу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, учора, 25 січня, в Україну прибув новий посол РФ Михайло ЗУРАБОВ. Він був призначений на цю посаду замість Віктора ЧЕРНОМИРДІНА на початку серпня 2009 року.

 

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