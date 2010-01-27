Затримали підозрюваних у викраденні техніки з виборчкому

Затримано підозрюваних у викраденні комп`ютерної техніки з приміщення територіальної виборчої комісії №77 у Запоріжжі за день до першого туру виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції прокурор Запорізької області Валерій КУЛАКОВ.

За його словами, у правоохоронців є всі підстави стверджувати, що викрадення комп`ютерної техніки з приміщення Орджонікідзевської райадміністрації, відведеного для ТВК №77, здійснене 16 січня, не пов`язане з політичними процесами, а є злочином, скоєним із корисливою метою.

"Є підстави припускати, що це була звичайна крадіжка з метою наживи. Вкрали найдорожче: монітори й системні блоки. Нічого, що могло вплинути на процес виборів в області, вкрадено не було", - пояснив прокурор.

За словами В.КУЛАКОВА, також "у полі зору правоохоронних органів є люди, які займалися аналогічними крадіжками: є троє затриманих за аналогічні злочини, їх перевіряють на причетність до цього злочину. Причому один із них нібито вже дає свідчення".

Як повідомляв УНІАН, 16 січня вранці стало відомо, що невідомі проникли в приміщення ТВК №77 і викрали комп`ютерну техніку, а також пошкодили сейфи, внаслідок чого майно й документація виявилися розкиданими в снігу у дворі.

За даним фактом міліція порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, сполучена з проникненням у житло або інше приміщення, що завдала значних збитків постраждалому).