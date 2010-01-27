Міліція затримала ще одного педофіла з «ректорської» банди

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно з оперативниками УБОЗ УМВС України Хмельницької області затримали у Кам’янець-Подільському активного учасника організованої злочинної групи, яка на чолі з ректором київського вищого навчального закладу займалась розбещенням неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, затриманий - 40 річний уродженець Республіки Нігерія - розшукувався правоохоронцями за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2009 року в аеропорту "Бориспіль" було затримано ректора Київської державної академії водного транспорту ім. П.Сагайдачного Василя МИХАЙЛОВА, підозрюваного у створенні банди, яка розбещувала дітей.

12 листопада 2009 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді арешту. 12 січня суд продовжив арешт ще на 4 місяці.