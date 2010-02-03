Янукович пропонує скоротити терміни освіти

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що закон у загальноосвітніх школах країни буде проведена реформа.

Про це він сказав у Донецьку, в студії телеканалу «Донбас», спілкуючись по телемосту з жителями Донецького регіону.

В.ЯНУКОВИЧ акцентував, що вже поточного року, в разі його перемоги на президентських виборах, у загальноосвітніх школах країни буде проведена реформа, яка поверне 10-річну середню освіту. «Цього року вже проводитимемо реформу середньої школи. Ми в обов`язковому порядку переглянемо терміни здобуття середньої освіти, ми повернемося до 10-річної середньої освіти», - сказав кандидат у президенти. І додав: «Ми не будемо у наших хлоп`ят, у нашої молоді забирати ці два роки. І той популізм, який був у «помаранчевих», – ми від нього позбавимося дуже швидко».

Крім того, лідер ПР запевняє, що закон про російську мову буде ухвалений в Україні не пізніше квітня 2010 року.

«Ми повернемо в наші школи російську мову, ми ухвалимо закон про мови, який дозволить застосовувати російську мову в освіті, у медицині, у судочинстві і в діловодстві», - заявив В. ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що «цей закон буде ухвалений не пізніше квітня».

«Я його (закон) підпишу з вашої згоди, яку ви дасте 7 лютого мені, і дасте мені мандат довіри, і я підпишу цей закон ось цією рукою», - сказав кандидат, жестом вказавши на свою праву руку.

Як повідомляв УНІАН, у січні В.ЯНУКОВИЧ заявляв, що "після виборів у парламенті знайдеться більшість голосів, яка ухвалить імплементарний закон про мови, який дозволить безперешкодне використання російської мови й інших мов в усіх сферах".