У Києві обстріляли «Мерседес» бізнесмена

Сьогодні вранці у Святошинському районі столиці було обстріляно автомобіль «Мерседес», який належить місцевому бізнесмену, внаслідок чого він отримав кульове поранення ноги.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, о 10.39 за номером «102» від лікарів швидкої допомоги надійшла інформація про цей інцидент.

Як зазначив співрозмовник агентства, напад на автомобіль було скоєно, коли він рухався навпроти будинку №79 по вулиці Робітничій.

За попередніми даними, автомобіль обстріляли з автоматичної зброї, загалом було випущено приблизно 10 куль.

На місці події працює слідчо-оперативна група, постраждалого госпіталізовано до однієї з київських лікарень. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Як зазначили в міліції, відомо, що нападник зник з місця події на автомобілі “БМВ” темного кольору.