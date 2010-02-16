Цієї весни Києву світить найбільша вода за останні 5 років

Гідрометцентр прогнозує, що цього року у Києві буде найбільше водопілля за останні п’ять років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції начальник відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру Вікторія БОЙКО.

“Якщо ситуація складеться більш сприятлива, тобто снігу вже не додасться, і далі він почне повільно танути, та максимуми (води) до Києва по всіх чотирьох річках не надійдуть одночасно, то все рівно ми будемо мати водопілля, яке перевищуватиме ті водопілля, які ми мали останні 5 років”, - сказала фахівець.

За її словами, будуть підтоплені дачні масиви в районах Осокорки та Позняки.

“Безумовно, буде переливатися вода через Лівобережну дамбу, і в квітні, скоріше за все, рух транспорту по ній буде обмежений. Можливі підтоплення в районі Бортничів, Вишеньок, Гнідина”, - додала В.БОЙКО.

Також, за її інформацією, слід очікувати підтоплень районі Корчуватської набережної.

“Стосовно інших районів я напевно вам сказати просто не можу”, - зазначила В.БОЙКО.

За словами присутнього на прес-конференції директора Українського гідрометцентру Миколи КУЛЬБІДИ, водопілля в столиці очікується в третій декаді квітня. За даними фахівців, у водоймах міста рівень води може піднятися до трьох метрів.

”Якщо ми маємо зараз по Києву середній рівень близько 450-500, то, орієнтуючись на той прогноз, який буде складено, ми можемо говорити про підйом на 2,5 - до 3-х метрів вище нинішнього рівня”, - зауважив М.КУЛЬБІДА.

У свою чергу, В.БОЙКО додала: “Якщо навіть ми будемо очікувати вищий за середній багаторічний рівень, наприклад, на 20-50 см, то цей рівень не несе загрози будівлям, які побудовані в місті на житлових масивах”.

Вона пояснила, що житлові масиви будувалися з орієнтацією на рівень води, який був у 1931 році.

“Щоб ми розуміли, що це за рівень, скажу, що на сьогодні рівень Дніпра біля Києва - 450 см вище умовного нуля. У 1931 році рівень води, а тоді ще не було водосховищ, був 1 тис. 73 см вище умовного нуля”, - поінформувала В.БОЙКО.

За її словами, важко щось сказати стосовно місцевості Конча-Заспи на околиці Києва, бо ця територія недоступна для фахівців гідрометцентру, але, оскільки це заплавні території, намиті, то вони в першу чергу підпадають в зону ризику підтоплення.

Фахівці гідрометцентру наголосили, що всі свої розрахунки передають у відповідні міністерства та відомства для підготовки та мінімізації наслідків можливих підтоплень.