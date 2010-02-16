На Дніпропетровщині пошкоджено 12 ЛЕП і 119 трансформаторних підстанцій
20:44, 16 лютого 2010Суспільство
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Через сильний вітер та мокрий сніг
На Дніпропетровщині через сильний вітер та мокрий сніг 15-16 лютого пошкоджено 12 високовольтних ліній електропередач та 119 трансформаторних підстанцій в 8 районах.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАТ „ЕК Дніпрообленерго”.
Без електропостачання залишилися 23 населені пункти. Роботи з відновлення електропостачання проводять 47 аварійних бригад „Дніпрообленерго” та 53 одиниці спеціалізованої техніки.
Роботу аварійних бригад ускладнюють засніжені та слизькі дороги. Колеса спецтехніки грузнуть у товстому шарі льоду та снігу, зазначили у прес-службі. Також повідомили, що на кінець дня електропостачання повністю відновлене у 10 населених пунктах області.
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