На Дніпропетровщині пошкоджено 12 ЛЕП і 119 трансформаторних підстанцій

На Дніпропетровщині через сильний вітер та мокрий сніг 15-16 лютого пошкоджено 12 високовольтних ліній електропередач та 119 трансформаторних підстанцій в 8 районах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАТ „ЕК Дніпрообленерго”.

Без електропостачання залишилися 23 населені пункти. Роботи з відновлення електропостачання проводять 47 аварійних бригад „Дніпрообленерго” та 53 одиниці спеціалізованої техніки.

Роботу аварійних бригад ускладнюють засніжені та слизькі дороги. Колеса спецтехніки грузнуть у товстому шарі льоду та снігу, зазначили у прес-службі. Також повідомили, що на кінець дня електропостачання повністю відновлене у 10 населених пунктах області.